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Битва за Київ продовжується! Стріляють навіть у центрі столиці – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 06:25
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У столиці України триває безперервна стрілянина, розпочалися вуличні бої – що відбувається у різних районах міста
У Києві продовжуються бої
У Києві продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на 6 ранку 26 лютого звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську звучать як автоматні черги, і вибухи.

Про це повідомили у соцмережах.

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Як пише KIEVMAP, бої чутно у самому центрі Києва, а на Печерську звучать як автоматні черги, так і вибухи.

Також стрілянина йде у районі політехнічного інституту.

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Неспокійно і на Караваєвих Дачах – у Мережі очевидці публікують відео.

Тим часом у районі зоопарку, де вночі були бої, зараз є масштабна пожежа.

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Що відбувається в Україні у третій день вторгнення

  • В Адміністрації Байдена запровадили нові обмеження проти топ-чиновників РФ – до нового санкційного списку через війну проти України потрапили міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
  • Vgorode пише, що у Києві на проспекті Перемоги підірвали міст біля метро "Берестейська" та російські війська рухаються у бік Шулявки. Заступник голови КМДА заявив, що інформації про підрив мостів у них поки що немає.
  • Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців
  • Окупанти намагалися знищити ТЕЦ-6 у Києві. Українська ППО відбиває атаки.

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