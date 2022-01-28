Были в шаге от экологической катастрофы! Что будет с тоннами химикатов под Киевом

В Киевской области утилизируют 100 бочек с опасными химикатами, которые закопали посреди поля недалеко от столицы. Ядовитые вещества могли привести к экологической катастрофе.
Об этом рассказали в СБУ.
Сейчас бочки с нефтепродуктами и тяжелыми металлами I класса токсичности находятся на хранении коммунального предприятия.
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Правоохранители уточнили, что директора пластмассового завода, откуда шли опасные отходы, задержали с поличным. Он как раз передавал директору свалки взятку 130 тысяч гривен за выброс 40 тонн химикатов.
Предпринимателю объявили о подозрении в предложении взятки должностному лицу. Заведующего свалкой и эксдиректора КП подозревают сразу в трех нарушениях:
- злоупотребление служебным положением;
- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
- нарушение правил охраны или использования недр.
Что известно об инциденте?
Нарушители в Вышгородском районе посреди нескольких полей местных жителей вырыли специальные котлованы, а затем с 2016 по 2019 года вывозили и сбрасывали глубоко под землю бочки. За пропуск грузовиков с токсичным мусором депутат получал деньги.
Эксперты провели замеры воздуха на содержание вредных веществ – там были опасные пары сероводорода и аммиака.
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