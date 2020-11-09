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ЧП в Киеве: парень упал с шестого этажа и остался жив

9 ноября, 13:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавший находится в больнице

На проспекте Правды в Киеве 9 ноября произошло ЧП – с шестого этажа выпал молодой парень. Как выяснилось, он остался жив. Сейчас полицейские выясняют причины падения.

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В полиции Подольского района столицы "Сегодня" подтвердили, что парень действительно упал с высоты и чудом выжил.

"Парень выпал из окна шестого этажа. По предварительной информаци, по собственной неосторожности. Рядом с ним находилось еще приблизительно трое человек. Все они, как и потерпевший, поясняют одно и то же – парень перегнулся через окно и случайно выпал с высоты", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Туда выехала следственно-оперативная группа, чтобы пообщаться с парнем и врачами. Предварительно в результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы тела.

"Парню 18 лет. Он уроженец Сумской области. Сотрудниками полиции проводится проверка относительно причин произошедшего ЧП", – добавляют в полиции Подольского района.

Ранее мы писали, что в Киеве мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа – они погибли на месте.

А на проспекте Гагарина в Днепре из окна 5-го этажа выпала девушка. Ее мог вытолкнуть в окно мужчина, которому девушка должна была сделать тату.

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Смотрите видео – в сентябре из окна в Киеве выпала женщина:

Видео: Киев Оперативный

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Киев чп окно

Источник: Сегодня

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