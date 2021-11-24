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Догнал и избил. В гей-клубе Киева охранник напал на посетителя

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 22:12
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Пострадавший будет писать заявление в полицию, потому что решил показать людям, что в этом клубе небезопасно
Сразу после избиения парень отправился в больницу, где прошел обследование
Сразу после избиения парень отправился в больницу, где прошел обследование / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в одном из гей-клубов охранник напал на посетителя. Охранник ударил парня в затылок, а когда тот обернулся, то охранник ударил его еще и в живот.

Об этом пишет "Новости.LIVE".

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Подробности инцидента

Ночью с 22 на 23 ноября Владимир с друзями пошел в киевский гей-клуб Portum.

"Это клуб определенного формата – гей-клуб. Я могу лишь догадываться, что данный молодой человек является гомофобом. При выходе из клуба я спросил у охранников, можно ли взять металоискатель, и в шутку осмотрел своего друга. Я плохо помню момент, один охранник вроде сказал да, а другой – нет. Я не считаю, что я вел себя вызывающе. Я вел себя как обычный выпивший человек, который пришел отдохнуть, потанцевать", – рассказал парень.

Когда Владимир с друзьями решили ехать домой, то их догнал охранник. Он ударил Владимира в затылок, а когда обернулся, то охранник ударил его еще и в живот.

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"Естественно я буду писать заявление в полицию. Я хочу, чтобы человек сделал вывод с данной ситуации. Он подло поступил, напав на меня со спины, я думаю это неадекватно. Я хочу показать людям, что в этом клубе небезопасно. Потому что охрана клуба в первую очередь для безопасности, а не для того, чтобы избивать людей", – подытожил парень.

Реакция администрации клуба

Администрация клуба не захотела идти на контакт. Журналистам Новости.LIVE не отвечают.

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Парню, который в ту ночь был с пострадавшим, все же ответили на сообщения в соцсетях. В клубе заявили, что они ушли, не оплатив коктейли, которые для них приготовил бармен. В конце дискуссии в переписке молодым людям пообещали разобраться в ситуации.

Состояние парня

Владимир получил многочисленные ушибы и гематомы. На утро после инцидента его тошнило и болела голова. Результаты МРТ-диагностики не обнаружили тяжелых травм.

"Определяется неравномерное утолщение слизистой правой челюстной пазухи, отдельных ячеек решетчатого лабиринта", – говорится в заключении.

Солдата ВСУ затравили из-за его ориентации

В Запорожской области солдаты контрактной службы травят сослуживца Влада Матвеева за то, что он гей. Парни украли личные фотографии с телефона солдата, после чего начали шантажировать его и угрожать расправой.

Попросили телефон для звонка, но украли фото

Как рассказал "Сегодня" глава ОО "Украинские военные ЛГБТ за равные права" Виктор Пилипенко, инцидент произошел 14 ноября. Один из сослуживцев попросил у него телефон, чтобы позвонить родным.

Однако вскоре Влада позвали в комнату, где были еще шесть солдат. Они показали фото с его телефона, украденные скриншоты переписок, из которых было понятно, что он – гей.

"Его закрыли фактически в комнате, угрожали, мол "ты же знаешь, что делают с п*дорами в армии" и так далее", - сказал Виктор Пилипенко.

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