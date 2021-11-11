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Догнал Lanos: в Киеве разбили новый полицейский Prius (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 12:10
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Полицейский не справился с управлением и врезался в автомобиль, который ехал перед ним
В Киеве попал в ДТП полицейский автомобиль.
В Киеве попал в ДТП полицейский автомобиль. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полицейский не справился с управлением и разбил служебный Toyota Prius. Машина столкнулась с Daewoo Lanos.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Авария произошла на Индустриальном мосту в направлении Окружной. В результате разбит один из последних Toyota Prius.

"Водитель патрульного автомобиля не справился с управлением и врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Lanos.Свидетели говорят об очень длинном тормозном пути Приуса", – говорится в подписи к фото.

На место для оформления выехала полиция. Данные о пострадавших уточняются.

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В Киеве разбили автомобиль полиции. Фото: dtp.kiev.ua

ДТП с автомобилями полиции – не редкость

В Киеве произошло ДТП с участием патрульной Toyota Prius – на перекрестке улиц Митрополита Василия Липковского и Стадионной полицейские врезались в Skoda Fabia.

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На видео, опубликованном в сети, видно, что авария произошла, когда копы заметили нарушение у машины, ехавшей на встречу: водитель со второго ряда решил выполнить поворот на улицу Стадионную.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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