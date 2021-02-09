Авто лучше оставить дома: Кличко показал ночную уборку снега в Киеве (видео)

В Киеве дорожники и коммунальные службы работают в режиме нон-стоп, но уборка улиц осложняется, поскольку снегопад не утихает и во вторник автомобилистам лучше пересесть на общественный транспорт.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

"Поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда", – написал городской голова.

Уборка снега в Киеве

Он посетовал, что днем работе снегоуборочной техники значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

"Еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным", - призвал Кличко автомобилистов.

В тренде Ждать в Киеве ли снега по пояс? Коммунальщики дали ответ

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Мэр предупредил, что следующие несколько дней будут сложными, потому что по прогнозам снегопады продолжатся.

Напомним, снегопад в Киеве начался еще ночью 7 февраля и продолжается до сих пор, и непогода уже привычно парализовала жизнь столицы. Тем временем в "Киевавтодоре" утверждают, что работают без передышки.

Уборке снега, в том числе, мешают несознательные автомобилисты – киевские водители проигнорировали просьбу отказаться от поездок на частном транспорте, также в город проехало немало фур.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: ДТП, работа коммунальщиков и прогноз на снег по пояс: какая ситуация на дорогах Киева.

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