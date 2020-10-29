Українська
$ 28,4
33,31
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

ДТП в Киеве: фура столкнулась с микроавтобусом

29 октября, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Авария произошла на проспекте Лобановского

В Киеве в четверг, 29 октября, в Голосеевском районе произошла авария с участием грузового автомобиля и микроавтобуса.

Реклама

Видео с места происшествия опубликовал Киев оперативный в Telegram.

По предварительной информации обошлось без пострадавших.

"Авария произошла на проспекте Лобановского, 117", – говорится в сообщении.

Водитель грузовика с прицепом влетел в микроавтобус.

В тренде
Пытался помочь коллегам: пострадавший от взрыва коллектора в Киеве скончался в больнице
Реклама

Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

Сегодня из-за ДТП в столице остановилась трамвайная линия:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)
Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)Происшествия
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)Происшествия
В Киеве от коронавируса умерла активистка Нацкорпуса
В Киеве от коронавируса умерла активистка НацкорпусаПроисшествия
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкуп
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкупПроисшествия
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)Происшествия
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокате
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокатеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять