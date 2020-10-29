ДТП в Киеве: фура столкнулась с микроавтобусом

В Киеве в четверг, 29 октября, в Голосеевском районе произошла авария с участием грузового автомобиля и микроавтобуса.

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Видео с места происшествия опубликовал Киев оперативный в Telegram.

По предварительной информации обошлось без пострадавших.

"Авария произошла на проспекте Лобановского, 117", – говорится в сообщении.

Водитель грузовика с прицепом влетел в микроавтобус.

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Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

Сегодня из-за ДТП в столице остановилась трамвайная линия:

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