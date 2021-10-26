Хотели включить отопление. В Киевской области произошел взрыв в детсаду

Взрыв произошел после запуска котельной, которая должна была обеспечить детсад отоплением

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области после запуска котельной произошел взрыв природного газа. В результате произошло разрушение пищеблока в детсаду.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Подробности

Сегодня, 26 октября, в 14:30 в селе Кодаки Васильковской территориальной громады произошел взрыв после запуска котельной.

Котельная и пищеблок является отдельным от детского сада зданием, поэтому помещение, где обычно находятся дети, не пострадало. По оперативной информации, помещения котельной и расположенное там оборудование также не разрушены.

Информация о пострадавших

Погибших и пострадавших среди сотрудников детсада в результате аварии нет. Всего в заведении находились 10 работников. Детей на момент инцидента в садике не было.

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Реакция КГГА

Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам в кратчайшие сроки установить причину взрыва и ликвидировать последствия.

После этого детсад подключат к отоплению. Из-за аварию в ОГА создают специальную комиссию.

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