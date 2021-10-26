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Хотіли увімкнути опалення. У Київській області стався вибух у дитсадку

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 17:09
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Роботи проводили протягом 2018-2020 років
Роботи проводили протягом 2018-2020 років / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині після запуску котельні стався вибух природного газу. В результаті сталося руйнування харчоблоку у дитсадку.

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