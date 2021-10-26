Хотіли увімкнути опалення. У Київській області стався вибух у дитсадку

Роботи проводили протягом 2018-2020 років / Фото: Колаж: Сьогодні
На Київщині після запуску котельні стався вибух природного газу. В результаті сталося руйнування харчоблоку у дитсадку.
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На Київщині після запуску котельні стався вибух природного газу. В результаті сталося руйнування харчоблоку у дитсадку.
Новина доповнюється
26 жовтня 1991. В Києві відбувся установчий з’їзд Соціалістичної партії України...Зануритись у той день
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