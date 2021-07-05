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Из Киева в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски (фото)

5 июля 2021 15:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Святыня написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии

«Смоленская Богородица (Одигитрия)». Фото: коллаж "Сегодня"

«Смоленская Богородица (Одигитрия)». Фото: коллаж "Сегодня"

Ценную икону национального значения пытались переслать в США под видом кухонной доски. Икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" имеет историческую и культурную ценность.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

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В международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась применяемая кухонная доска.

Фото: Киевская таможня

Фото: Киевская таможня

"Однако во время таможенного контроля международного посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было", – говорится в сообщении.

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Фото: Киевская таможня

Фото: Киевская таможня

Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаружена святыня – написанная иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии, и несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет ценность.

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По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Икону изъято.

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Фото: Киевская таможня

Фото: Киевская таможня

Ранее мы писали, что в Харьковской области правоохранители задержали в пункте пропуска Гоптовка жительницу Запорожья за попытку контрабанды пяти старинных икон в Россию.

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