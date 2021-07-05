З Києва в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки (фото)

«Смоленська Богородиця (Одигитрія)»

Цінну ікону національного значення намагалися переслати в США під виглядом кухонної дошки. Ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)" має історичну та культурну цінність.

Про це повідомляє Київська митниця в Facebook.

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У міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини в американський штат Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

Фото: Київська митниця

"Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм, з зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було", – йдеться в повідомленні.

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Фото: Київська митниця

Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня – написана іконописцем лівобережної України, ймовірно чернігівського осередку, в XIX столітті, і незважаючи на пошкодження поверхні вогнем, має цінність.

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За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Ікону вилучено.

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Фото: Київська митниця

Раніше ми писали, що в Харківській області правоохоронці затримали в пункті пропуску Гоптівка мешканку Запоріжжя за спробу контрабанди п'яти старовинних ікон в Росію.