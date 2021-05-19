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"Колумбайн – возрождение": подростки в соцсетях обсуждали нападение на школу

19 мая, 21:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правоохранители установили автора сообщения о нападении, он признался, что просто шутил

Подростки в соцсетях обсуждали нападение на школу. Коллаж "Сегодня"

Подростки в соцсетях обсуждали нападение на школу. Коллаж "Сегодня"

Правоохранители обнаружили в мессенджере Telegram групповой чат под названием "Колумбайн – возрождение", где школьников призывали к совершению преступлений. Участниками чата были 169 пользователей.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе анализа содержания переписки между участниками чате 18 мая правоохранители обнаружили сообщение: "Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда".

В чате подростки обсуждали нападение на школу. Источник: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Другой пользователь этого же чата разместил фото ружья "ИЖ 81", которое он якобы похитил у своего отца.

"Правоохранители оперативно установили автора первого сообщения, которым оказался 15-летний ученик другой школы", - говорится в сообщении.

По результатам неотложного обыска по адресу его проживания обнаружен и изъят мобильный телефон и персональный компьютер.

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По словам несовершеннолетнего, указанное сообщение чате он сделал в шутку, а с автором поста о ружье незнакомый.

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"С учеником и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу и сейчас устанавливают личность и местонахождение другого пользователя чата который выложил фото ружья", – отметили в прокуратуре.

Напомним, 20 апреля 1999 года в США в старшей школе "Колумбайн" двое учеников – 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клиболд – застрелили 13 человек и ранили еще более 20, после чего покончили с собой.

Инцидент в школе "Колумбайн" повлиял на последующие случаи стрельбы в школах. В 2009 году социолог Ральф Ларкин написал, что Харрис и Клиболд заложили сценарий для последующих случаев стрельбы в школах.

Напомним, 11 мая 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175, погибли 10 человек.

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