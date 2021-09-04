Конструкции костела ничего не угрожает. В полиции рассказали о последствиях пожара

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Киевский костел Святого Николая, в котором накануне произошел пожар, серьезно не пострадал. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает информационное агенство "Интерфакс-Украина".

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает", – поделился Монастырский с журналистами.

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Глава МВД отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова.

"Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия", – подчеркнул он.

На место также прибыл министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Благодаря оперативной реакции ГСЧС удалось избежать значительных повреждений здания. Костелу ничего не угрожает. Однако есть мучительная потеря – уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Точную причину пожара установит следствие. А мы в МКИП начинаем детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ", – написал он.

Кроме того, посольство Польши в Украине опубликовало фото внутри костела после пожара.

"Заместитель посла Польши в в Украине узнал на месте о последствиях пожара, который вечером повредил интерьер здания костела Святого Николая, сооруженного поляками из Киева более ста лет назад", – говорится в сообщении посольства.

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