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Курьезное ДТП под Киевом: пьяный капитан не смог разминуться с военным самолетом

11 марта, 16:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

В результате столкновения произошло возгорание

В Василькове Киевской области произошло ДТП с участием военного самолета МиГ-29 и элитного автомобиля Volkswagen Touran.

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Об этом сообщают источники Obozrevatel.

"Исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ш. 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, номерной знак КРМ 255, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета МиГ-29, который в то время буксировался к месту стоянки", - говорится в сообщении.

Источники отмечают, что в результате столкновения военный самолет загорелся. Из-за аварии самолет получил термические и механические повреждения двигателя и других агрегатов боевой машины. А водитель авто получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

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По данному факту военная прокуратура Киевского гарнизона начала досудебное расследование.

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Ранее мы сообщали, что 1 марта народный депутат Александр Дубинский во Львовской области попал в ДТП.

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авария ДТП самолет военные
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