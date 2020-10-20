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Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)

20 октября, 10:51

Александр Марущак , Ольга Кравченко

ЧП произошло возле села Гнедин

В Киеве во вторник, 20 октября, в Бориспольском районе произошло серьезное ДТП – лобовое столкновение между автомобилями Daewoo и Lexus.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, авария произошла возле села Гнедин.

"Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествие:

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Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

"На данный момент известно о двух пострадавших в результате лобового столкновения автомобилей. Одного из пострадавших зажало в салоне транспортного средства. На место выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины ДТП", – рассказали в полиции.

Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, еще три человека пострадали – она ехала в роддом.

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок. Смотрите видео:

Фото: пресс-служба патрульной полиции Киева

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Киев авария ДТП Бориспольский район

Источник: Сегодня

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