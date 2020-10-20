Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)

В Киеве во вторник, 20 октября, в Бориспольском районе произошло серьезное ДТП – лобовое столкновение между автомобилями Daewoo и Lexus.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Так, авария произошла возле села Гнедин.
"Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествие:
Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на месте работают сотрудники полиции и спасатели.
"На данный момент известно о двух пострадавших в результате лобового столкновения автомобилей. Одного из пострадавших зажало в салоне транспортного средства. На место выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины ДТП", – рассказали в полиции.
Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, еще три человека пострадали – она ехала в роддом.
Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок. Смотрите видео:
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