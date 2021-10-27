Мальчик отрубил палец своей 2-летней сестре: где были родители

Девочка вместе с мамой сейчас находится в Киевской областной больнице №2

Мальчик отрубил палец своей сестре

4-летний мальчик отрубил пальчик своей 2-летней сестре. История произошла, когда малыши играли во дворе. Братик нашел топор, попросил сестру положить палец на пенек и отрезал часть.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Общаться с журналистами родители отказываются.

Что говорят врачи

Врачи говорят, что пальца ребенку не пришили, потому что родители не нашли отрубленную фалангу. Так что только остановили кровотечение.

"Хирурги быстро осмотрели девочку, оказали медицинскую помощь и хирургическое вмешательство по остановке кровотечения и непосредственно дальнейшее лечению пациентки", – рассказала генеральный директор Киевской областной больницы №2 Наталья Бигари.

Что говорят соседи соседи

Соседи говорят, что в семье трое маленьких детей, а родители выпивают. В день ужасного инцидента дети играли во дворе, родителей рядом не было. Мальчик нашел топор, попросил сестру положить указательный палец на пенек и отрубил его.

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Испуганный совершенным побежал к родителям и те уже вызвали скорую. Все обстоятельства инцидента – сейчас выясняются в полиции. Там начали уголовное производство.

Последствия инцидента

Полиция открыла уголовное производство по факту этого дела. Пока неизвестно, кого привлекут к ответственности. За то, что родители не присматривают за детьми им грозит ограничение или лишение свободы от 2 до 5 лет.

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