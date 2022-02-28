Мародеров будут уничтожать без предупреждения – Кличко

Горожан просят сообщать о всех подозрительных людях

В столице неизвестные пытаются нажиться на простых украинцах / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлян призывают сдавать правоохранителям подозрительных людей, а также мародеров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения", - написал он.



Горожан просят сообщать о всех подозрительных людях – военным. Это могут быть не только русские, но и мародеры.

"Мы должны сплотиться как никогда. Дать отпор и провокациям в городе, и орде, что сюда рвется! Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города", – добавил Кличко.

Ситуация в Украине 28 февраля