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Мародеров будут уничтожать без предупреждения – Кличко

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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28 февраля, 14:48
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Горожан просят сообщать о всех подозрительных людях
В столице неизвестные пытаются нажиться на простых украинцах
В столице неизвестные пытаются нажиться на простых украинцах / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлян призывают сдавать правоохранителям подозрительных людей, а также мародеров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения", - написал он.

Горожан просят сообщать о всех подозрительных людях – военным. Это могут быть не только русские, но и мародеры.

"Мы должны сплотиться как никогда. Дать отпор и провокациям в городе, и орде, что сюда рвется! Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города", – добавил Кличко.

Ситуация в Украине 28 февраля

  • Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
  • В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
  • Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.

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