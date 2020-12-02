Масштабное ДТП на мосту через Русановский канал: столкнулись шесть машин (видео)

Информации о пострадавших пока нет

В Киеве 2 декабря произошло масштабное ДТП на мосту через Русановский канал.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Так, авария произошла между улицами Энтузиастов и Евгения Сверстюка.

"Движение полностью перекрыто. Объезжайте", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что столкнулось сразу шесть автомобилей.

В тренде В Киеве на журналистку напали на церемонии памяти жертв Голодомора (видео)

Реклама

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в столице на улице Выговского водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали несколько человек, среди которых – дети.

А в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием грузовика и бензовоза. Водитель Daewoo признался, что отвлекся.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама