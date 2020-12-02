Масштабное ДТП на мосту через Русановский канал: столкнулись шесть машин (видео)

В Киеве 2 декабря произошло масштабное ДТП на мосту через Русановский канал.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Так, авария произошла между улицами Энтузиастов и Евгения Сверстюка.
"Движение полностью перекрыто. Объезжайте", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что столкнулось сразу шесть автомобилей.
Информации о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в столице на улице Выговского водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали несколько человек, среди которых – дети.
А в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием грузовика и бензовоза. Водитель Daewoo признался, что отвлекся.
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