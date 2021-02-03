Масштабный пожар в Киеве: сгорело четыре автомобиля (фото)

В Киеве на ул. Милославской, 2, в Деснянском районе столицы сгорело четыре автомобиля.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Пожар произошел во дворе 25-этажного жилого дома в автомобиле Subaru Forester с распространением на рядом припаркованные автомобили марки Kia Magentis, Chevrolet Aveo и Skoda Fabia.

"В результате пожара автомобиль Subaru Forester сгорел полностью. В автомобиле Kia Magentis поврежден моторный отсек, отделка салона, пластиковое отделки, лакокрасочное покрытие левой стороны и лобовое стекло. В авто Chevrolet Aveo повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковая отделка правой стороны автомобиля, моторный отсек и передняя часть автомобиля. В автомобиле Skoda Fabia поврежден передний бампер", – рассказали в ГСЧС.

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Для тушения пожара были задействованы 3 единицы пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в Николаевской области 2 февраля в 12:58 в одноэтажном здании крупного торгового центра возник пожар на площади около 800 "квадратов". К тушению были привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

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Также известно, что на момент приезда пожарных бригад в торговом центре уже не было людей. Вскоре копы задержали поджигателя торгового центра. Он доставлен в Первомайское управление полиции.

Видео: Сегодня

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