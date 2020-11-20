Минирование ЦУМа в Киеве не подтвердилось: универмаг работает в обычном режиме

Все посетители и сотрудники были эвакуированы

Центральный универмаг на Крещатике в Киеве открыт и работает в обычном режиме.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦУМа.

"По результатам проверки оперативной следственной группой, в составе сотрудников Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывоопасных устройств в универмаге не обнаружено", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября в полицию поступило сообщение о "заминировании" здания универмага. Оперативно состоялась эвакуация посетителей и сотрудников ЦУМа.

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Ранее мы писали, что в Киеве "минировали" Центральный ж/д вокзал.Движение поездов решили не останавливать – они курсировали по графику, а посадку пассажиров вели через прилегающие территории.

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Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

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