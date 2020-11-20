Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Минирование ЦУМа в Киеве не подтвердилось: универмаг работает в обычном режиме

20 ноября, 15:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Все посетители и сотрудники были эвакуированы

Центральный универмаг на Крещатике в Киеве открыт и работает в обычном режиме.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ЦУМа.

"По результатам проверки оперативной следственной группой, в составе сотрудников Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывоопасных устройств в универмаге не обнаружено", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября в полицию поступило сообщение о "заминировании" здания универмага. Оперативно состоялась эвакуация посетителей и сотрудников ЦУМа.

В тренде
На "Вокзальной" появится второй выход и велопарковка

Ранее мы писали, что в Киеве "минировали" Центральный ж/д вокзал.Движение поездов решили не останавливать – они курсировали по графику, а посадку пассажиров вели через прилегающие территории.

Реклама

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ЦУМ минировали

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)
Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)Происшествия
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под Киевом
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под КиевомПроисшествия
В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дороге
В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дорогеПроисшествия
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)Украина
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве: Геращенко обратился к депутатам с просьбой
Смертельное ДТП в Киеве: Геращенко обратился к депутатам с просьбойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять