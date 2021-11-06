На Байковом кладбище исчезла скульптура художника Пламеницкого

Портрет Анатолия Пламеницкого сделал украинский скульптор Виктор Гречаник

Портрет увековечивал память о выдающемся человеке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Байковом кладбище пропал портрет украинского художника Анатолия Пламеницкого.

Об этом пишет Национальный союз художников Украины в Facebook.

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Портрет был установлен на Байковом кладбище. Но дочь Пламеницкого сообщила, что этот памятник исчез.

"Этот портрет увековечивал память о выдающемся человеке, был важным для семьи", – сказала Екатерина Пламеницкая.

Это еще и известное произведение определенного периода украинского искусства.

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"Не так много скульптурных произведений такого уровня мы имеем в сокровищнице украинской культуры. Пока не знаю, как искать или восстанавливать этот портрет. Но хочу распространить информацию: возможно, кто-то где-то увидит эту скульптуру", – говорится в сообщении.

Кто такой Пламеницкий

Родился 19 ноября 1920 года в селе Ягодное ныне Грачевский район Оренбургской области России. В 1953 году окончил Киевский художественный институт. С 1963 года преподавал в Киевском художественном институте с 1977 года – профессор. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Жил в Киеве.

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Художник с большой любовью и мастерством создавал красочные, насыщенные цветами пейзажи Украины, в частности, многочисленные мотивы седневской серии – именно они принесли Анатолию Пламеницкому славу ведущего пейзажиста Украины.

Художник умер 10 сентября 1982 года.

Произведения

"Незабываемое. 1943" 1963.

"Мрачный день" 1975.

"В Сибирь. М. Волконская" 1957.

Портрет Евгении Пламеницкой 1960 года.

"За сыновей погибших. В День победы" 1967.

"Мать" 1961.

"Вечер" 1957.

"Тарас Шевченко в Нижнем Новгороде" 1964г.

"Дождик" 1960.

"Сергей Есенин" 1966.

"В день выборов" 1971 года.

"Вечером" 1978.

"Саласпилский мемориал" 1980.

На Байковом кладбище участились случаи вандализма

На преступников охранники идут с пустыми руками, по ночам патрулировать помогают собаки – это единственное спецсредство охраны Байкового кладбища.

Без аксессуаров здесь оставили памяти памятник известному актеру Николаю Гринько, который играл во многих известных фильмах, в том числе и в "Приключениях Электроника", где исполнял роль профессора. Сначала памятник актеру опирался на зонтик, но он был из меди и не выдержал натиска охотников за драгоценными металлами – его спилили. Вместо бронзового поставили гипсовый зонт. Его вандалы просто разбили.

Элементы отделки на Байковом крадут регулярно. Не брезгуют воровать даже с могил людей-символов, таких как Леся Украинка.

Руководство Байкового утверждает, что часто элементы находят в соседних пунктах приема металла. В том, который находится рядом с кладбищем, утверждают, что детали с могил не принимают и возмущаются обвинениями в подобном.

В качестве доказательства того, что краденого с кладбища не берут показывает состав того, принятого.

Однако правоохранители, которые время от времени устраивают рейды такими пунктами приема, говорят, что иногда там действительно удается найти украденное с Байкового.

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