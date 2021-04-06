Українська
$ 27,94
32,86
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На блокпосту в Луганской области умер полицейский из Киевской области

6 апреля, 15:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полицейские Киевщины выразили соболезнования родным и близким

Во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово Луганской области утром 6 апреля умер инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области 34-летний Денис Миронов.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава", – говорится в сообщении.

В тренде
Карантин в Киеве: книжный рынок на Петровке работает круглосуточно

Реклама

Полицейские Киевщины выразили соболезнования родным и близким умершего.

Ранее стало известно, что в результате прицельного обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевиками позиций украинских защитников у Авдеевки погиб военнослужащий Объединенных сил.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

умер полицейский Луганская область блокпост Сватово

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)Происшествия
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новострой
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новостройПроисшествия
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожник
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожникПроисшествия
В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)
В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)Происшествия
В Киеве масштабный пожар: горят плавучие дачи (фото, видео)
В Киеве масштабный пожар: горят плавучие дачи (фото, видео)Происшествия
Под Киевом
Под Киевом "Москвич" протаранил и перевернул бус: количество жертв увеличилось (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять