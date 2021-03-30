Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На детской площадке в Киеве обнаружили труп мужчины (фото)

30 марта, 17:07

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы

На детской площадке в Киеве обнаружили тело мертвого мужчины. ЧП произошло в Дарницком районе на улице Мишуги, сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Очевидцы сообщают, что тело лежало на детской площадке, где в нескольких метрах от него, ничего не подозревая, продолжади играть дети.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что на улице Мишуги обнаружен труп мужчины.

"На месте работают сотрудники полиции. Пока им не удалось установить личность мужчины, на вид ему 40 лет. На теле не обнаружено следов насильственной смерти", – рассказали в полиции Киева.

Реклама

Там добавляют, что место, где обнаружили тело, огородили лентой. Осмотр правоохранители уже завершили. Точную причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы.

Также напомним, в Николаеве квартирантку обнаружили мертвой в съемной квартире. В полицию обратилась хозяйка жилища и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина зарубил соседку топором и сбежал в другой регион.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев труп детская площадка Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)
Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)Происшествия
В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видео
В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видеоПроисшествия
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новострой
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новостройПроисшествия
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)Происшествия
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)Происшествия
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожник
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожникПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять