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На его месте мог оказаться ребенок: в Киеве сбили зайца и бросили на обочине (фото, видео)

14 апреля, 19:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поступок водителя вызвал большое количество негодования пользователей Сети

В Киеве на Софиевской Борщаговке в результате ДТП насмерть сбили зайца.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Так, ЧП произошло на улице Боголюбова. Вначале неравнодушные пользователи Сети решили, что водитель сбил собаку, но как позже выяснилось – это был заец.

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Парень, который сбил животное, опубликовал фото с места происшествия на своей странице в Instagram. После шквала критики в свой адрес ему пришлось закрыть доступ к странице.

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"На месте этого животного легко мог оказаться и ребенок. Им вовсе не жаль, ребята очень тоскуют, что побили бампер…Кстати, после всего один другого фоткал рядом с "трофеем", - пишут в паблике.

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На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что водитель остановился, после чего вернулся и убрал мертвое животное с дороги.

Ранее мы писали, что в Одесской области насмерть сбили двух мужчин.

Также напомним, в Киеве иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе.

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Киев авария ДТП сбили зайцы

Источник: Сегодня

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