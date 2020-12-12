На Обуховской трассе произошло ДТП – есть жертвы (фото и видео)

12 декабря на трассе Киев-Знаменка произошло смертельное ДТП с участием "LADA" и "RENO", погиб водитель первого авто.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте аварии спасатели обнаружили его пассажира – подростка, сейчас он в тяжелом состоянии.

Фото: ГСЧС

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Чтобы спасти пассажира, спасатели провели деблокацию из автомобиля. Водитель "RENO" получил травмы, но находился в сознании.

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Сейчас выясняются все детали происшествия.

Видео: "Х Киев"

Напомним, на объездной дороге в районе Борисполя 2 декабря произошло трагическое ДТП – фура столкнулась с двумя авто.

Также мы писали о том, что в Харькове пенсионер-пешеход дважды попал под колеса автомобилей.

Напомним, четыре человека погибли в ДТП в Сумской области. Двадцатилетний водитель не справился с управлением своей Audi.

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