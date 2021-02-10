Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)

10 февраля, 19:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Неизвестные собирались в районе бывшей улицы Патриса Лумумбы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полиция Киева заблокировала группу неизвестных парней крепкого телосложения, которые собирались на перекрестке улиц Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы) и Игоря Брановицкого (Перспективная) в Печерском районе столицы.

Реклама

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Около 15:00 на место происшествия были направлены наряды милиции, спецназа и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Полицейские устанавливали цель собрания мужчин и проводили с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений.

Читайте также: В Печерском районе Киева жители услышали стрельбу (видео)

Реклама

Позже следователи полиции Киева по сообщению о намерении в совершении хулиганских действий в Печерском районе начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовному преступлению) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

В тренде
Подорожание маршруток под Киевом: почему есть вопросы к новому тарифу?

В рамках обеспечения правопорядка копы провели неотложные следственные действия, в тому числе обыск в здании по ул. Тверской тупик, расположенной по соседству. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные мужчин, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия.

Напомним, в МВД поступала информация о возможных силовых провокациях и массовых беспорядках в связи с блокированим пророссийских телеканалов.

Реклама

Также говорилось, что в МВД предупредили о возможных попытках дестабилизации ситуации в Украине путем силовых провокаций.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

телеканалы спецназ печерск хулиганы хулиганство титушки Полиция Киева Печерский район

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-ЗаспеУкраина
В Киеве треснул еще один мост (фото)
В Киеве треснул еще один мост (фото)Происшествия
Растерялась и снова въехала в машину: в Киеве произошла необычная авария (видео)
Растерялась и снова въехала в машину: в Киеве произошла необычная авария (видео)Происшествия
В Киеве мужчина убил свою жену и скрылся (фото)
В Киеве мужчина убил свою жену и скрылся (фото)Происшествия
В центре Киева горит бистро (фото, видео)
В центре Киева горит бистро (фото, видео)Происшествия
В Киеве
В Киеве "заминировали" ж/д вокзалПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять