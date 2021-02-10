На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полиция Киева заблокировала группу неизвестных парней крепкого телосложения, которые собирались на перекрестке улиц Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы) и Игоря Брановицкого (Перспективная) в Печерском районе столицы.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Около 15:00 на место происшествия были направлены наряды милиции, спецназа и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Полицейские устанавливали цель собрания мужчин и проводили с ними превентивные профилактические беседы с целью предотвращения совершения каких-либо правонарушений.

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Позже следователи полиции Киева по сообщению о намерении в совершении хулиганских действий в Печерском районе начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовному преступлению) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

В рамках обеспечения правопорядка копы провели неотложные следственные действия, в тому числе обыск в здании по ул. Тверской тупик, расположенной по соседству. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные мужчин, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия.

Напомним, в МВД поступала информация о возможных силовых провокациях и массовых беспорядках в связи с блокированим пророссийских телеканалов.

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Также говорилось, что в МВД предупредили о возможных попытках дестабилизации ситуации в Украине путем силовых провокаций.

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