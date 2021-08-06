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На столичных Позняках девушка на иномарке снесла МАФы – фото и видео

6 августа 2021 8:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вблизи ТЦ "Пирамида" на левом берегу водитель не справилась с управлением и въехала в торговые точки

Авто полностью разрушило две торговых точки. Коллаж "Сегодня"

Авто полностью разрушило две торговых точки. Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Позняках, где ранее Volkswagen разгромил оградительный забор и перевернулся, утром 6 августа произошло ДТП с автомобилем BMW. Девушка за рулем иномарки снесла два МАФа и парикмахерскую.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Авария случилась на улице Мишуги, вблизи ТЦ "Пирамида" на Позняках. Водитель врезалась в ларьки с цветами и сигаретами. В результате продавцы остались без работы.

Водителю помогали выбраться из авто. Фото: "Сегодня"

Пока информации о погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают спасатели и полицейские.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области ночью авто сбило велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное.

Также напомним, в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших. Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали в медицинское учреждение.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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