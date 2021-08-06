На столичних Позняках дівчина на іномарці знесла МАФи – фото і відео

Авто повністю зруйнувало дві торгових точки. Колаж "Сьогодні"
У Києві на Позняках, де раніше Volkswagen розгромив захисний паркан і перекинувся, вранці 6 серпня сталося ДТП з автомобілем BMW. Дівчина за кермом іномарки знесла два МАФи і перукарню.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
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Аварія трапилася на вулиці Мішуги, поблизу ТЦ "Піраміда" на Позняках. Водій врізалася в ятки з квітами і сигаретами. У результаті продавці залишилися без роботи.
Поки інформації про загиблих і постраждалих немає. Зараз на місці працюють рятувальники і поліцейські.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.
Також нагадаємо, у Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували в медичний заклад.
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