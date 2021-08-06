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На столичних Позняках дівчина на іномарці знесла МАФи – фото і відео

6 серпня 2021 8:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Поблизу ТЦ "Піраміда" на лівому березі водій не впоралася з керуванням і в'їхала в торгові точки

Авто повністю зруйнувало дві торгових точки. Колаж "Сьогодні"

Авто повністю зруйнувало дві торгових точки. Колаж "Сьогодні"

У Києві на Позняках, де раніше Volkswagen розгромив захисний паркан і перекинувся, вранці 6 серпня сталося ДТП з автомобілем BMW. Дівчина за кермом іномарки знесла два МАФи і перукарню.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Аварія трапилася на вулиці Мішуги, поблизу ТЦ "Піраміда" на Позняках. Водій врізалася в ятки з квітами і сигаретами. У результаті продавці залишилися без роботи.

Водієві допомагали вибратися з авто. Фото: "Сьогодні"

Поки інформації про загиблих і постраждалих немає. Зараз на місці працюють рятувальники і поліцейські.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.

Також нагадаємо, у Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували в медичний заклад.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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