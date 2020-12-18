На Виноградаре "минировали" автомобиль: перекрыто движение (видео)

В Киеве 18 декабря произошло ЧП на Виноградаре – неизвестные "заминировали" автомобиль.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
На улице Гонгадзе перекрыто несколько выездов со дворов.
"Люди не могут выехать на работу", – говорится в сообщении.
В полиции Киева факт ЧП на Виноградаре подтвердили, но пока подробностей нет.
Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.
Смотрите видео – "минировали" ЦУМ, людей эвакуировали:
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