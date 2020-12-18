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На Виноградаре "минировали" автомобиль: перекрыто движение (видео)

18 декабря, 09:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работают спецслужбы

В Киеве 18 декабря произошло ЧП на Виноградаре – неизвестные "заминировали" автомобиль.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На улице Гонгадзе перекрыто несколько выездов со дворов.

"Люди не могут выехать на работу", – говорится в сообщении.

В полиции Киева факт ЧП на Виноградаре подтвердили, но пока подробностей нет.

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Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

Смотрите видео – "минировали" ЦУМ, людей эвакуировали:

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Киев авто Виноградарь минировали Полиция Киева

Источник: Сегодня

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