В Киеве сообщили о минировании торгового центра, проводится эвакуация (видео)

В Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

Реклама

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Из торгового центра в срочном порядке эвакуируют людей.

Эвакуация людей из ТРЦ River Mall

На место вызвали взрыво-техническую службу.

В то же время администрация торгового центра сообщила на своей странице в соцсети о временном закрытии по техническим причинам.

В тренде С главной елки страны снимут сказочную шляпу

Реклама

"Извини, если у тебя были планы на шопинг. Мы с 18:30 закрыты по техническим причинам. Это ненадолго. Будем на связи", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре Государственное бюро расследований Украины разоблачило гражданина Соединенных Штатов в ложных сообщениях о минировании здания ГБР в Киеве.

Мы также сообщали, что в Киеве закрывали станцию метро "Майдан Незалежности" из-за анонимного звонка о минировании.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама