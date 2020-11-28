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Нападение на журналистку у мемориала жертвам Голодомора: полиция открыла дело

28 ноября, 23:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Личность подозреваемого пока не установлена

В Киеве полиция начала уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности в связи с нападением на журналистку на церемонии памяти жертв Голодомора на территории мемориала на Печерске.

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Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Сегодня в 16:40 в столичную полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что в парке Славы неизвестный мужчина препятствовал работе съемочной группы", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители установили, что во время съемки сюжета у Национального музея Голодомора-геноцида к корреспондентке одного из телеканалов подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук, после чего убежал.

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Полиция задокументировала событие, пообщались со свидетелями, изъяла записи с камер видеонаблюдения и сейчас пытается установить и задержать виновного в этом преступлении.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

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Виновному грозит штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 28 ноября в Киеве во время освещения событий на церемонии памяти жертв Голодомора неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес. Парень в маске выбил у девушки микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку.

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Киев журналист полиция день памяти нападение
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