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Нашли в петле. Новые подробности жуткого ЧП в Голосеевском парке

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
11 октября, 17:43
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Сейчас полицейские устанавливают личность покойного мужчины
Тело мужчины нашли в парке / Коллаж "Сегодня"
Тело мужчины нашли в парке / Коллаж "Сегодня"

Полицейские открыли уголовное производство по делу мужчины, которого сегодня нашли в Голосеевском парке голым и повешенным.

Об этом "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Детали

Уголовное производство открыли по статье 115 с пометкой "Самоубийство".

"На данный момент проводятся следственные действия, устанавливается личность мужчины, тело которого нашли в Голосеевском парке", – говорят в полиции.

Что случилось

Ранее мы писали, что в Киеве, в Голосеевском парке сегодня, 11 октября, нашли труп мужчины. Он был повешенным и без одежды.

На вид мужчине 30 лет. Труп без одежды нашел случайный прохожий, который занимался спортивным ориентированием. Тело было предварительно без признаков насильственной смерти. Личность его не установлена, поскольку он был без документов.

Тоже нашли мертвым

В одном из парков Киева нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"), который исчез 2 августа в столице. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

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