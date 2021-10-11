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В киевском парке нашли обнаженное тело – подробности ЧП

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
11 октября, 13:38
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Тело в парке нашел случайный перехожий, который занимался спортивным ориентированием
В полиции уже ознакомились с делом / Коллаж "Сегодня"
В полиции уже ознакомились с делом / Коллаж "Сегодня"

В Киеве, в Голосеевском парке сегодня, 11 октября, нашли труп мужчины. Он был повешенным и без одежды.

Об этом пишет УНН.

Детали

На вид мужчине 30 лет. Труп без одежды нашел случайный прохожий, который занимался спортивным ориентированием. Тело было предварительно без признаков насильственной смерти. Личность его не установлена, поскольку он был без документов.

Самоубийца?

Предварительно полицейские рассматривают версию самоубийства. Они уже начали уголовное производство по ч.1 статьи 115 УК с дополнительной квалификацией самоубийство.

Похожие случаи

Женщина вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное. Затем родственницы вернулись домой. Между ними возникла ссора, во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать. Когда же утром девушка проснулась, нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки.

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