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Обещал работу: в Киеве изнасиловали 19-летнюю девушку

21 апреля, 15:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ранее судимый мужчина предложил девушке помощь в поиске работы

В Киеве задержали уроженца Николаевщины по подозрению в изнасиловании и ограблении киевлянки.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

В полицию обратилась 19-летняя местная жительница, которая сообщила, что на улице Железнодорожной знакомый мужчина ее изнасиловал и ограбил.

Накануне девушка познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь в поиске работы. Однако при личной встрече он применил силу и изнасиловал, после чего забрал из ее сумочки деньги, мобильный телефон и скрылся.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и обнаружили у него вещи заявительницы. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за грабеж уроженец Николаева, 1989 года рождения", – сообщил временно исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Василий Зварыч.

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По данному факту начато досудебное расследование – за изнасилование, грабеж. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую – убили и изнасиловали.

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Киев полиция девушка изнасиловал ограбил Полиция Киева

Источник: Сегодня

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