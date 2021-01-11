Ограбили пижона. Со скульптуры в Киеве срезали галстук (фото)

Отпилить галстук можно было только специальной пилкой или болгаркой

В столичном парке "Позняки" вандалы поглумились над арт-объектом, посвященным киевским стилягам-модникам. Журналисты "Сегодня" заметили, что у "Пижона" отпилили часть его желтого галстука.

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Стоит отметить, что галстук, как и весь памятник, сделан из металла. Он одновременно служит подпоркой для дерева. Отпилить галстук можно было только специальной пилкой или болгаркой, для этого потратили немало времени.

Еще в мае прошлого года "Пижон" был с целым галстуком.

/ Фото: Сегодня

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Кто мог позарится на кусок металла, да еще и в людном месте – неизвестно. Камер наблюдения в парке нет, а освещать аллеи начали только недавно.

В КП СЗН Дарницкого района нам сообщили, что не заметили пропажи галстука на памятнике до нашего звонка.

"Пижон" действительно пострадал от вандалов – спилили половину галстука. Будем его восстанавливать. У нас работает мастер-кузнец, который создал "Пижона". Он придумает, как можно заменить галстук. Наши сотрудники уже несколько раз отмывали памятник от надписей краской", – рассказали сайту "Сегодня" в КП по СЗН Дарницкого района.

Напомним, скульптуру из металла установили в парке "Позняки" в апреле 2019 года. Необычный арт-объект создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

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