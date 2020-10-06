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Отец давно это планировал: стали известны подробности сожжения ребенка в Киеве (видео)

6 октября, 11:13

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Свидетели говорят, что мужчина был горд своим поступком и благодарил Бога за него

Соседи мужчины, который сжег ребенка из-за конфликта с женой, говорят, что тот планировал убийство заранее. По их словам, в момент трагедии несколько раз вызывали полицию, еще когда супруги выясняли отношения. Жители говорят, на правоохранителей ждали как минимум час. А сами тем временем блокировали лестницы, чтобы поджигатель не убежал.

"Он говорил: "Я горжусь тем, что я сделал". Он сказал: "Наконец я это сделал". Он говорил, что он это планировал сделать несколько раз. Сказал: "Благодарю Бога, что помог это сделать", – рассказал корреспондентам новостей "Сегодня" Тимофей Финовский, свидетель трагедии.

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Как сообщалось ранее, жуткая трагедия произошла около восьми часов вечера 5 октября. Супруги поссорились, муж выгнал жену из квартиры, а пока та искала помощь – поджег кроватку с ребенком. Внутрь квартиры никого не пускал. Пожарным пришлось резать дверь. Когда, наконец, оказались в квартире, обнаружили мертвое тело шестилетнего мальчика.

На кухне пожарные нашли предмет, похожий на взрывчатку. Жителей дома пришлось эвакуировать. Сейчас подозреваемого уже задержали. Открыли дело по статье "умышленное убийство". Поджигателю грозит максимальный срок наказания.

Напомним, 18 сентября в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме, погибли люди.

Мы также сообщали, что в Киеве на Печерске горели верхние этажи одной из башен Taryan Towers.

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Киев поджог дети убийство пожар сжег

Источник: Сегодня

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