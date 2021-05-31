Отказалась платить несуществующий долг: в Киеве похитили и жестоко избили женщину

Злоумышленники требовали, чтобы женщина ежемесячно платила 15 тысяч гривен, а когда она отказалась – затолкали ее в свою машину

В Киеве четверо мужчин требовали от женщины уплату несуществующего долга, а когда она отказалась, преступники похитили ее.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Установлено, что в состав группировки входили четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе – выходцы из других стран. В течение длительного времени угрозами физической расправы они требовали от гражданки платить им 15 тыс. грн ежемесячно – погашение так сказать "несуществующего долга", – сообщили правоохранители.

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Злоумышленники отобрали у женщины 30 тыс. гривен и ее личные вещи. Однако она не соглашалась выполнять условия участников группировки, тогда преступники силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тыс. грн и мобильный телефон.

Правоохранители освободили пострадавшую и задержали злоумышленников 28 мая на проспекте Лесном. Во время задержания фигуранты оказали сопротивление полицейским и пытались убежать. По месту их жительства провели обыски и изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей.

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Злоумышленникам уже сообщили о подозрении – по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Вскоре им изберут меры пресечения.

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За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет заключения.

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