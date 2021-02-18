Отравление школьниц в Боярке: директора лицея отстранили

В Боярке в связи с отравлением двух школьниц таблетками на территории местного лицея "Гармония" и смертью одной из них, проводится служебное расследование и директора учебного заведения отстранили с 18 февраля от обязанностей.

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Об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин в Facebook.

Он отметил, что городской совет также создал комиссию для надлежащей правовой оценки действиям администрации лицея и выяснения возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

"Такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего исполнения должностных обязанностей", – говорится в сообщении.

Согласно размещенному мэром документу, директор лицея "Гармония" Светлана Сушко отстранена от обязанностей на время проведения служебного расследования без сохранения зарплаты.

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Напомним, в Боярке две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях о результатах употребления медицинского препарата "дротаверин" в качестве эксперимента приняли прямо в школе где-то по 40 таблеток – в результате одна девочка умерла, вторая находится в реанимации.

На следующий день смертельный челлендж продолжился в Умани (Черкасская область) – там госпитализировали двух восьмиклассниц.

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