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Переборщили с масочным режимом: охрана киевского ТРЦ напала на посетителя (видео)

9 декабря, 12:40

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Парня доставили в управление полиции

В столичном ТРЦ на улице Антоновича произошел конфликт между посетителем одного из магазинов и охраной торгово-развлекательного центра.

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На видео, которое опубликовано в социальных сетях видно, что охранники общаются с молодым человеком, у которого на лице шарф вместо маски. Люди в униформе, начали толкать мужчину. Он упал на оборудование супермаркета, завалив его. Охранники вели себя очень агрессивно по отношению к посетителю. Приговаривая, что теперь он еще и заплатит за порчу имущества. На место вызвали патрульную полицию.

ОСТОРОЖНО! На видео присутствует ненормативная лексика 18+

В патрульной полиции Киева нам сообщили, что административный протокол на мужчину не составлялся, его доставили в управление полиции для того чтобы написать заявление на действие охраны ТРЦ.

В полиции Голосеевского района сайту "Сегодня" рассказали, что к ним с заявлением обратился пострадавший – мужчина 1988 года рождения.

"На мужчину не составляли административного протокола. В данном случае он сам является пострадавшим. Он утверждает, что его ударила в лицо женщина-охранник, а после этого толкнула и он упал на оборудование – рамки на входе в супермаркет. По данному факту открыто уголовное производство по статье 125 – нанесение легких телесных повреждений. Охрана супермаркета, которая была в это время на смене будет допрошена. Полиция установит все детали ЧП. На видео четко видно, что мужчину толкнули на оборудование", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Голосеевского района.

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Ранее мы писали, что в Киеве пьяный напал на водителя троллейбуса из-за маски.

Видео: Андрей Александрович

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Киев драка охрана маска трц

Источник: Сегодня

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