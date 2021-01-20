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Почти харакири: в Борисполе мужчина заколол себя ножом в супермаркете (видео)

20 января, 10:38

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Мужчина умер на полу магазина

Шокирующий случай произошел вчера вечером в одном из супермаркетов Борисполя. Мужчина зашел в магазин, подошел к стенду, где были разложены кухонные принадлежности. В какой-то момент он взял с полки нож, задрал одежду, и нанес себе удар в область грудной клетки.

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Все это зафиксировали камеры наблюдения супермаркета. Мужчина умер на полу магазина.

"ЧП произошло в супермаркете на улице Киевский шлях. Погибший – местный житель, 1971 года рождения. Он подошел к стенду, взял с полки кухонный нож и нанес себе удар в область грудной клетки. От полученной травмы он умер на месте. Открыто уголовное производство. Правоохранители будут выяснять мотивы отчаянного поступка мужчины. На данный момент они неизвестны", – рассказали в полиции Киевской области.

ВНИМАНИЕ! Видео 18+

В полиции Киевской области говорят, что по данному случаю открыто уголовное производство по статье 115, с пометкой "самоубийство".

Ранее мы писали, что в Одесской области застрелили 16-летнего мальчика – стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, в селе Подворки под Харьковом произошел жуткий инцидент – женщина убила свою дочь и бегала по селу с головой.

Смотрите сюжет – парня ударили ножом в Ровно из-за 20 гривен:

Видео: Сегодня

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Киев Борисполь нож Полиция Киева

Источник: Сегодня

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