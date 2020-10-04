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В Броварах пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна погибла

4 октября, 22:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Виновника ДТП уже уволили из полиции

В Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла на месте.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 17:50.

"По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадала от полученных травм скончался, еще одну женщину доставили в больницу", – говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что за рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции, которого, по словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, уже уволили из органов внутренних дел.

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"Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", – заявил Клименко.

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ДТП бровары полицейский
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