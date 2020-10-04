В Броварах пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна погибла

В Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла на месте.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 17:50.

"По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадала от полученных травм скончался, еще одну женщину доставили в больницу", – говорится в сообщении.

В тренде Вандалы осквернили древнейший памятник Киева (фото)

В полиции уточнили, что за рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции, которого, по словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, уже уволили из органов внутренних дел.

Реклама

"Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", – заявил Клименко.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама