Под Киевом вспыхнул масштабный пожар у леса. Мы узнали, есть ли угроза возгорания (видео)

На месте продолжают работать спасатели. В ГСЧС уверяют, угрозы распространения огня нет

В Ирпене под Киевом масштабный пожар. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ирпене под Киевом вспыхнул масштабный пожар в ангаре. На месте работают много пожарных.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в ГСЧС Киевской области.

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По словам спасателей, горит обычный металлический ангар 25 на 20 квадратных метров.

"Угрозы там нет, рядом ничего нету. Пострадавших в пожаре нет. Задействованы шесть отделений пожарных, потому что нет источника воды, воду подвозят", – сообщила спикер.

Огонь уже удалось локализировать, но локализации нет.

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Пожар в парке в Киеве

ЧП случилось 11 ноября на улице Жмеринская в парке "Совки". Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, на улице Жмеринская горело деревянное здание ориентировочно размером 50х50.

По прибытию спасатели установили, что огонь охватил здание общепита. Была угроза распространения огня на рядом расположенные здания.

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Пожар на площади 300 кв.м был локализован в 14:51 и ликвидирован в 15:08.

К ликвидации были привлечены 4 единицы техники, а также 17 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара установят правоохранители.

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