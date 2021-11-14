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Під Києвом спалахнула масштабна пожежа біля лісу. Ми дізналися, чи є загроза спалаху (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 17:23
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На місці продовжують працювати рятувальники. У ДСНС запевняють, загрози поширення вогню немає
В Ірпені під Києвом масштабна пожежа.
В Ірпені під Києвом масштабна пожежа. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ірпені під Києвом спалахнув масштабна пожежа в ангарі. На місці працюють багато пожежників.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у ДСНС Київської області.

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За словами рятувальників, світиться звичайний металевий ангар 25 на 20 квадратних метрів.

"Загрози там немає, поряд нічого немає. Постраждалих у пожежі немає . Задіяно шість відділень пожежників, бо немає джерела води, воду підвозять", – повідомила речник.

Вогонь вже вдалось локалізувати, але локалізації немає.

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Пожежа в парку у Києві

НП сталася 11 листопада на вулиці Жмеринській у парку "Совки". Як розповіли сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва, на вулиці Жмеринська горіла дерев'яна будівля орієнтовно розміром 50х50.

Після прибуття рятувальники встановили, що вогонь охопив будівлю громадського харчування. Була загроза поширення вогню на поряд розташовані будівлі.

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Пожежу на площі 300 кв.м було локалізовано о 14:51 та ліквідовано о 15:08.

До ліквідації було залучено 4 одиниці техніки, а також 17 людина особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлять правоохоронці.

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Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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