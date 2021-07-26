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Под Киевом женщина потеряла сознание за рулем: столкнулось пять авто (фото)

26 июля 2021 17:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Почему водитель потеряла сознание пока неизвестно – это будут выяснять правоохранители

Автомобили перекрыли движение на трассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Автомобили перекрыли движение на трассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Киевом сегодня произошла масштабная авария. На Житомирской трассе (в 5-ти километрах от Киева) столкнулось пять автомобилей.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Предварительно, началось все с того, что женщина-водитель Nissan потеряла сознание за рулем", – пишут в Сети.

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Пока неизвестно число пострадавших.

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Место ЧП. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Место ЧП. Фото: Киев Оперативный/Telegram

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Столичный парковщик. Фото: коллаж "Сегодня"

На фото видно, что несколько автомобилей вдребезги разбиты.

Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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