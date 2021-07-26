Под Киевом женщина потеряла сознание за рулем: столкнулось пять авто (фото)

Автомобили перекрыли движение на трассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Под Киевом сегодня произошла масштабная авария. На Житомирской трассе (в 5-ти километрах от Киева) столкнулось пять автомобилей.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Предварительно, началось все с того, что женщина-водитель Nissan потеряла сознание за рулем", – пишут в Сети.
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Пока неизвестно число пострадавших.
Место ЧП. Фото: Киев Оперативный/Telegram
На фото видно, что несколько автомобилей вдребезги разбиты.
Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.
Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.
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