Под Киевом женщина вылетела на встречку и въехала в фуру: дорогу перекрыли на полдня (фото)

На 6 км автодороги Р03 (Северо-восточный обход города Киев) произошло ДТП с участием двух транспортных средств: грузовика Daf и микроавтобуса Mercedes. Движение транспорта на этом участке автодороги было перекрыто до вечера. Объезд был организован через Борисполь.
Как рассказали сайту "Сегодня" в Бориспольском районном управлении полиции, ДТП произошло около 12:00.
"Произошло ДТП между микроавтобусом Mercedes и грузовика Daf. Водитель микроавтобуса – 49 летняя женщина (жительница Киевской области) выехала на встречную полосу движения, не справилась с управлением, допустила столкновение с грузовиком Daf. Им управлял 45-летний водитель из Черкасс. В результате ДТП водителя микроавтобуса Mercedes госпитализировали в больницу Борисполя. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП", – сообщили сайту "Сегодня" в Бориспольском районному управлении полиции.
Так добавляют, что женщина-водитель чудом избежала серьезных травм. Микроавтобус, которым она управляла разбит полностью. Благо, что в нем не было больше людей.
"При таком столкновении водитель получила только ушибы тела. Ее отвезли на осмотр в больницу, она находилась в шоковом состоянии", – добавляют в полиции Бориспольского района.
Разбитая техника перекрыла движение по автодороге. Полиция организовала объезд через Борисполь. В 20:17 трасу открыли для проезда автотранспорта.
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