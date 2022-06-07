Під Києвом жінка вилетіла на зустрічку та в'їхала у фуру: дорогу перекрили на півдня (фото)

Дивом обійшлося без жертв

Евакуатори довго не могли забрати постраждалі машини / Колаж "Сьогодні"

На 6 км автодороги Р03 (Північно-східний обхід міста Київ) сталося ДТП за участю двох транспортних засобів: вантажівки Daf та мікроавтобуса Mercedes. Рух транспорту на цій ділянці автодороги було перекрито до вечора. Об'їзд було організовано через Бориспіль.

Як розповіли сайту "Сегодня" у Бориспільському районному управлінні поліції, ДТП сталося близько 12:00.

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"Сталося ДТП між мікроавтобусом Mercedes та вантажівки Daf. Водій мікроавтобуса – 49-річна жінка (жителька Київської області) виїхала на зустрічну смугу руху, не впоралася з керуванням, допустила зіткнення з вантажівкою Daf. Ним керував 45-річний водій із Черкас. Внаслідок ДТП водія мікроавтобуса Mercedes госпіталізували до лікарні Борисполя. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини ДТП", – повідомили сайту "Сегодня" у Бориспільському районному управлінні поліції.

Так додають, що жінка-водій дивом уникла серйозних травм. Мікроавтобус, яким вона управляла, розбитий повністю. Добре, що в ньому більше не було людей.

"При такому зіткненні водій отримала лише забиття тіла. Її відвезли на огляд до лікарні, вона перебувала у шоковому стані ", – додають у поліції Бориспільського району.

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Розбита техніка перекрила рух автошляхом. Поліція організувала об'їзд через Бориспіль. О 20.17 трасу відкрили для проїзду автотранспорту.

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