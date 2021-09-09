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Подробности смертельного ДТП с хасидами. У погибшего паломника было 12 детей

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 сентября, 13:50
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Погибший паломник в момент ДТП находился как раз на сидении, где произошло непосредственное столкновение с автобусом
Водитель получил ослепления светом фар встречного транспортного средства. Фото: коллаж "Сегодня"
Водитель получил ослепления светом фар встречного транспортного средства. Фото: коллаж "Сегодня"

В полиции Киевской области рассказали подробности смертельного ДТП, которое сегодня утром произошло в Киевской области. В результате дорожного происшествия погиб гражданин Израиля. Он вместе с 12 паломниками-хасидами ехал в Mercedes Sprinter из Умани в аэропорт "Борисполь".

Водители были трезвыми

По предварительной информации, водитель Mercedes Sprinte, в котором ехали паломники, двигался в правом ряду с реверсивным движением и получил ослепления светом фар встречного транспортного средства.

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В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

Место аварии. Фото: Нацполиции Киева
Место аварии. Фото: Нацполиции Киева

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В полиции Киевской области говорят, что еще выясняют причину, из-за которой водитель автобуса совершил такой опасный маневр и выехал на встречную полосу. Разбитый микроавтобус уже увезли с места ДТП.

"Известно, что водители обеих автобусов были трезвыми – это показала проверка. Сейчас устанавливаются все детали и механизм ДТП. Уже открыто уголовное производство – нарушение правил безопасности дорожного движения", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Что известно о погибшем

"Известно, что у погибшего 45-летнего иностранца было 12 детей. На место ДТП выезжали представители посольства Израиля. По их данным погибший выходец из города Бейт-Шемеш. С другими паломниками он ехал в аэропорт "Борисполь", чтобы вернуться домой. Нам известно, что врачи, которые прибыли на место аварии пытались спасти мужчину – делали массаж сердца и искусственное дыхание. Увы, это не помогло", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Погибший паломник в момент ДТП находился как раз на сидении, где произошло непосредственное столкновение с автобусом.

Обломки транспорта. Фото: Нацполиция Киева
Обломки транспорта. Фото: Нацполиция Киева

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Остальные паломники уже уехали в аэропорт. У них нет никаких повреждений.

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