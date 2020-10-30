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Полиция озвучила подробности резонансного ДТП на Крещатике (фото, видео)

30 октября, 17:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В аварии погибли два человека, троих забрала скорая

Сегодня, 30 октября, в результате ДТП на Майдане Незалежности погибли два человека и несколько человек получили телесные повреждения.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, авария произошла на улице Крещатик. По предварительной информации, 66-летний водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

"В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько – получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении ведомства.

Фото: Радио Свобода

На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП. По результатам следственных действий будет дана правовая квалификация данному событию.

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Ранее мы писали, что четверо людей погибло в Сумской области. Среди ночи в Шосткинском районе не справился с управлением 20-летний водитель Audi.

Также сообщалось о том, что в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

Смотрите видео момента аварии на Крещатике:

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Киев авария ДТП Майдан

Источник: Сегодня

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