На Позняках в квартире пострадавшего от взрыва дома нашли боеприпасы

В Киеве на Позняках в одной из квартир в доме, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.
Об этом сообщает КГГА.
В частности, из квартиры изъяли пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом. Все изъятое передали в полицию для следственных действий.
Владельца квартиры задержали. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.
Напомним, в Киеве утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.
Недавно в Киеве начались работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва. С помощью кранов в места провалов устанавливают укрепительные конструкции.
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