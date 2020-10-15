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На Позняках в квартире пострадавшего от взрыва дома нашли боеприпасы

15 октября, 17:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Владельца квартиры уже задержали

В Киеве на Позняках в одной из квартир в доме, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

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Об этом сообщает КГГА.

В частности, из квартиры изъяли пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом. Все изъятое передали в полицию для следственных действий.

Владельца квартиры задержали. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

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Напомним, в Киеве утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Недавно в Киеве начались работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва. С помощью кранов в места провалов устанавливают укрепительные конструкции.

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Киев оружие взрыв позняки
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