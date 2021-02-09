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Пожар в детсаду Киева: эвакуировали 124 ребенка (фото)

9 февраля, 14:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Детей перевезли в соседнее дошкольное заведение

Сегодня в детском саду на улице Василия Кучера, 8А, в Святошинском районе столицы произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

В медицинском кабинете на первом этаже 2-этажного детского сада загорелся холодильник.

"Возгорание было ликвидировано персоналом сада с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений", – говорится в сообщении.

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Эвакуировали 124 ребенка из-за сильного задымления в комнатах. Детей поместили в два автобуса.

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Возвращаться в садик было опасно, ведь из-за проветривания помещений в саду было холодно.

Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи к автобусам. Детей перевезли в соседнее дошкольное заведение.

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Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Ранее мы писали про смертельный пожар в больнице в Запорожье. Причиной пожара в инфекционной больнице в Запорожье, в котором погибли и пострадали несколько человек, могла стать утечка кислорода и последующее возгорание в одной из палат. Смотрите сюжет:

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Киев спасатели детсад пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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